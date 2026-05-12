Keine 24 Stunden nach Braunschweig-Pleite: Niners-Spielmacher verabschiedet sich!

Chemnitz - Ich bin dann mal weg! Keine 24 Stunden nach dem 90:104-Desaster der Chemnitzer Niners beim Bundesliga-Absteiger Basketball Löwen Braunschweig hat sich der erste Spieler via Instagram verabschiedet.

Corey Davis (28) war einer der besten und konstantesten Korbjäger im Niners-Trikot. © Imago / Eibner

"Die 5 meldet sich ab 🧡", schrieb Corey Davis (28).

Der US-Amerikaner lieferte in seinem letzten Spiel für die "Orange Army" zumindest ab: 22 Punkte, zweitbester Werfer auf dem Parkett hinter dem Ex-Chemnitzer Kaza Kajami-Keane (32), der am Sonntag sein bestes Spiel im Löwen-Trikot ablieferte und 26 Zähler einsammelte.

"Chemnitz, das war eine tolle Zeit. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass ich zu diesem wunderbaren Verein gekommen bin", schrieb Davis zum Abschied.

Und weiter: "Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie großartig die Vereinsführung und das Trainerteam sind. Und nicht zu vergessen die Fans: Eine der besten Fangemeinden, für die ich je auflaufen durfte. Ihr alle habt dieses Jahr für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht."

Neben Kevin Yebo (30), der im Schnitt 16 Punkte pro Spiel markierte, war Davis einer der besten und konstantesten Korbjäger im Niners-Trikot, einer der stärksten Spielmacher der Liga.

"Wenn man mich hier [in Chemnitz, Anm. d. Red.] für irgendetwas in Erinnerung behält, dann soll es das Herz sein, mit dem ich jedes Mal gespielt habe, wenn ich das Niners-Trikot angezogen habe", betonte Davis, der vor einem Jahr vom italienischen Erstligisten Vanoli Cremona gekommen war.