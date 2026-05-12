Keine 24 Stunden nach Braunschweig-Pleite: Niners-Spielmacher verabschiedet sich!
Chemnitz - Ich bin dann mal weg! Keine 24 Stunden nach dem 90:104-Desaster der Chemnitzer Niners beim Bundesliga-Absteiger Basketball Löwen Braunschweig hat sich der erste Spieler via Instagram verabschiedet.
"Die 5 meldet sich ab 🧡", schrieb Corey Davis (28).
Der US-Amerikaner lieferte in seinem letzten Spiel für die "Orange Army" zumindest ab: 22 Punkte, zweitbester Werfer auf dem Parkett hinter dem Ex-Chemnitzer Kaza Kajami-Keane (32), der am Sonntag sein bestes Spiel im Löwen-Trikot ablieferte und 26 Zähler einsammelte.
"Chemnitz, das war eine tolle Zeit. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass ich zu diesem wunderbaren Verein gekommen bin", schrieb Davis zum Abschied.
Und weiter: "Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie großartig die Vereinsführung und das Trainerteam sind. Und nicht zu vergessen die Fans: Eine der besten Fangemeinden, für die ich je auflaufen durfte. Ihr alle habt dieses Jahr für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht."
Neben Kevin Yebo (30), der im Schnitt 16 Punkte pro Spiel markierte, war Davis einer der besten und konstantesten Korbjäger im Niners-Trikot, einer der stärksten Spielmacher der Liga.
"Wenn man mich hier [in Chemnitz, Anm. d. Red.] für irgendetwas in Erinnerung behält, dann soll es das Herz sein, mit dem ich jedes Mal gespielt habe, wenn ich das Niners-Trikot angezogen habe", betonte Davis, der vor einem Jahr vom italienischen Erstligisten Vanoli Cremona gekommen war.
Zukunft von Corey Davis noch unklar
Mit einem Schnitt von sechs Assists und über zwölf Punkten pro Partie dürfte sich der zuverlässige Pointguard, der keine einzige BBL-Partie verpasste, in die Notizbücher einiger Scouts gespielt haben.
"Nur Gott weiß, was meine nächsten Schritte sind, aber es ist niemals ein Abschied, sondern immer ein 'Auf Wiedersehen'. Danke euch für alles", so Davis.
Er wird den Fans ganz besonders in Erinnerung bleiben. Beim 84:82-Sensationssieg der Niners am 3. Mai gegen Alba Berlin jagte der 28-Jährige sechs Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Freiwürfe durch die Reuse.
2000 Anhänger waren an diesem Tag von Chemnitz aus in die Hauptstadt gereist. Sie erlebten das letzte Highlight der alles in allem enttäuschenden Saison der Niners, die in den vergangenen vier Jahren immer die Play-offs erreicht hatten.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eibner, Screenshot/CoreyDavis