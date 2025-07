Nächster Wechsel bei den Niners: Dieses Eigengewächs verlässt Chemnitz

Chemnitz - Die Niners vermelden die nächsten Änderungen in ihrer Bundesliga-Mannschaft. Eigengewächs Brendan Gregori (20), der seit 2020 zum erweiterten Kader gehörte, verlässt die Chemnitzer und wechselt voraussichtlich in die ProB.

Eigengewächs Brendan Gregori (20, l.) gehörte seit 2020 zum erweiterten Kader der Niners. © Niners/ Toni Söll

Mit Luca Kellig (19) rückt ein weiteres Eigengewächs fortan fest ins Team von Headcoach Rodrigo Pastore (52) auf. Kellig wird parallel für die Reservemannschaft der Niners in der 2. Regionalliga spielen.

"Wir möchten uns an allererster Stelle herzlich bei Brendan bedanken, der in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil unseres Bundesligateams geworden ist und dort gerade im Trainingsbetrieb eine sehr wichtige Rolle einnahm. Zudem gehörte Brendan über die Jahre hinweg in der U16 und U19 sowie unserer zweiten Männermannschaft stets zu den wichtigsten Leistungsträgern", betont Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Gregori kam für das Profiteam insgesamt 36-mal in der BBL, im Pokal, FIBA Europe Cup und der Champions League zum Einsatz.

Als der 1,86 Meter große Pointguard am 9. März 2021 beim Chemnitzer Spiel in Ludwigsburg debütierte und auf Anhieb traf, avancierte Gregori mit damals 16 Jahren, vier Monaten und einem Tag zum seinerzeit jüngsten Scorer der BBL-Geschichte.