Erster Sieg des Jahres: Niners gelingt Befreiungsschlag im Ost-Duell

Chemnitz - Den Basketballern der Niners Chemnitz ist in der Bundesliga ein Befreiungsschlag geglückt. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang im Ost-Duell den Syntainics MBC mit 79:75 (40:44) und feierte damit den ersten Liga-Sieg im Jahr 2026.

Kevin Yabo führte die Niners am Samstagabend zum Sieg. © Imago / Jan Huebner

Kevin Yebo war vor 4833 Zuschauern mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die nun bei 16:22 Punkten stehen.

Dagegen spitzt sich die Krise bei den Weißenfelsern (14:24) weiter zu. Das Team von Interimstrainer Silvano Poropat, für das Kapitän Charles Callison 15 Punkte erzielte, kassierte die neunte Niederlage in Serie.

Die Chemnitzer starteten mit deutlich mehr Energie ins Spiel und setzten sich schnell auf 17:4 (8. Minute) ab. Der MBC vergab seine ersten acht Dreipunktewürfe, kämpfte sich im zweiten Viertel jedoch zurück, weil Jure Planinic unter dem Korb dominierte und auch die Trefferquote von außen deutlich stieg. Mit einem 9:0-Lauf gingen die Gäste Mitte des zweiten Viertels erstmals in Führung (30:27).

Nach dem Wechsel verteidigten die Niners deutlich intensiver und erzwangen vermehrt Ballverluste des MBC. Mit einem 15:4-Lauf zog Chemnitz auf 67:59 (31.) davon, konnte dieses Niveau aber nicht dauerhaft halten.