Sensationelle Niners stehen im Achtelfinale des EuroCups!

Chemnitz - Riesenjubel am Mittwochabend in der Messe Chemnitz . Trotz großer Personalprobleme haben die Niners Chemnitz den Einzug ins Achtelfinale des ULEB EuroCups perfekt gemacht! Das ist der größte Erfolg für die Sachsen nach dem Europe-Cup-Sieg vor zwei Jahren.

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) setzte sich klar mit 81:67 (39:36) gegen Dolomiti Energia Trento durch. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Beim 81:67 (39:36) gegen das italienische Spitzenteam Dolomiti Energia Trento holte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore den notwendigen Sieg und ist in der Gruppe B von Platz sechs nicht mehr zu verdrängen. Amadou Sow und Julian Steinfeld fehlten verletzt.

Kevin Yebo, Mitte November beim 105:94 der Niners in Italien mit 33 Punkten der Matchwinner, fiel kurzfristig mit einer Erkrankung aus. Der aus Jena nachverpflichtete Eric Washington ist im EuroCup nicht einsatzberechtigt. Nach seiner Verletzung erstmals wieder dabei: John Newman.

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore zeigte sich von den Ausfällen wenig beeindruckt. Sie legte eine sehr gute Startphase hin, führte schnell mit 7:2 und verteidigte den Vorsprung bis Ende des ersten Viertels (18:17).

Die konzentrierte Leistung setzte das Pastore-Team im zweiten Abschnitt fort. Mit einem 7:0-Lauf setzten sich die Niners auf 35:30 ab.