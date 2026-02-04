Sensationelle Niners stehen im Achtelfinale des EuroCups!
Chemnitz - Riesenjubel am Mittwochabend in der Messe Chemnitz. Trotz großer Personalprobleme haben die Niners Chemnitz den Einzug ins Achtelfinale des ULEB EuroCups perfekt gemacht! Das ist der größte Erfolg für die Sachsen nach dem Europe-Cup-Sieg vor zwei Jahren.
Beim 81:67 (39:36) gegen das italienische Spitzenteam Dolomiti Energia Trento holte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore den notwendigen Sieg und ist in der Gruppe B von Platz sechs nicht mehr zu verdrängen. Amadou Sow und Julian Steinfeld fehlten verletzt.
Kevin Yebo, Mitte November beim 105:94 der Niners in Italien mit 33 Punkten der Matchwinner, fiel kurzfristig mit einer Erkrankung aus. Der aus Jena nachverpflichtete Eric Washington ist im EuroCup nicht einsatzberechtigt. Nach seiner Verletzung erstmals wieder dabei: John Newman.
Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore zeigte sich von den Ausfällen wenig beeindruckt. Sie legte eine sehr gute Startphase hin, führte schnell mit 7:2 und verteidigte den Vorsprung bis Ende des ersten Viertels (18:17).
Die konzentrierte Leistung setzte das Pastore-Team im zweiten Abschnitt fort. Mit einem 7:0-Lauf setzten sich die Niners auf 35:30 ab.
Niners Chemnitz ziehen im Schlussviertel weg
Stark in dieser Phase: Jordan Schakel, der drei Dreier in Folge versenkte. Zur Pause hieß es 39:36. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Duell mit vielen Führungswechseln. Nike Sibande, bester Niners-Werfer, sorgte nach 30 Minuten mit dem Buzzer für das 60:57 und stand zu diesem Zeitpunkt bereits bei 17 Zählern.
Ins letzte Viertel starteten die Gastgeber mit dem erfolgreichen Distanzwurf von Aher Uguak. Mitte des finalen Abschnitts lagen sie 71:65 vorn. Sibande sorgte anschließend mit seinem Dreier und zwei Freiwürfen zum 76:65 (37.) erstmals für eine zweistellige Führung. Dieses Polster ließen sich die Niners nicht mehr nehmen. Beste Werfer: Sibande (25 Punkte) und Roman Bedime (16).
Bereits am Samstagabend geht’s für das Pastore-Team in der Bundesliga weiter. Im Krisengipfel treffen sie in der Messe Chemnitz auf den Mitteldeutschen BC.
Die Chemnitzer warten in der BBL seit fünf Spieltagen auf einen Sieg. Weißenfels ging sogar achtmal in Folge als Verlierer vom Parkett.
