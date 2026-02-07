Niners treffen auf Pokalsieger Weißenfels: Nehmen die Chemnitzer den EuroCup-Schwung mit?

Kevin Yebo (29) dunkt beim 94:90-Sieg der Niners im Hinspiel. Ob der Top-Scorer am Samstagabend auflaufen kann, ist fraglich. © imago/Fotostand

Am Samstagabend (18.30 Uhr) will das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) nun auch in der Bundesliga die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde stellen. Nach fünf Niederlagen in Folge treffen die Niners in der Messe Chemnitz auf Pokalsieger Weißenfels. Der reist mit acht BBL-Niederlagen am Stück an.

Kaum zu glauben: Der Pokalsieger startete mit fünf Siegen in die Saison, stand im Herbst an der Tabellenspitze. Zuletzt herrschte in Weißenfels das totale Chaos.

130-Kilogramm-Koloss und BBL-Legende John Bryant (38) wurde suspendiert. Trainer Marco Ramondino (43) trat nach dem 84:110-Debakel gegen Aufsteiger Trier zurück. Neu-Geschäftsführer Konstantin Krause war sein Amt nach knapp zwei Wochen wieder los.

In Chemnitz coacht Sportdirektor Silvano Poropat (54) den MBC. Der hatte in der Hinrunde gegen die Niners 90:94 verloren. In den bisherigen elf Bundesliga-Duellen gab es für die Wölfe aus Weißenfels ohnehin fast nie etwas zu holen. Lediglich ein Spiel gewannen sie gegen das Pastore-Team.