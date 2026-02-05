Nach Sensation im EuroCup: Niners wollen Derbysieg gegen Weißenfels

Chemnitz - "Ein unglaubliches Gefühl, mit unseren fantastischen Fans im Rücken den Sack zugemacht zu haben", strahlte Niners-Center Roman Bedime (24) am Mittwochabend nach dem 81:67 (39:36) gegen das italienische Spitzenteam Dolomiti Energia Trento.

Roman Bedime (24, M.) feierte mit seiner Mannschaft einen überragenden Sieg gegen das italienische Spitzenteam Dolomiti Energia Trento © IMAGO / Alexander Trienitz

Das war der Sensationssieg, den die Chemnitzer brauchten, um erstmals in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale des ULEB EuroCups einzuziehen. Nach der Schlusssirene brachen in der mit 3800 Zuschauern stimmungsvollen Messe Chemnitz alle Dämme.

Diese fantastische Leistung hatten den seit Jahresbeginn vor allem in der Bundesliga kriselnden Sachsen kaum einer zugetraut. Die Vorzeichen standen erneut denkbar schlecht.

Neben Amadou Sow (27) und Julian Steinfeld (24), die noch länger verletzt fehlen werden, musste Trainer Rodrigo Pastore (53) kurzfristig auf den erkrankten Top-Scorer Kevin Yebo (29) verzichten.

Wie die Niners den Ausfall ihres besten Schützen kompensierten und sich im letzten Viertel, das mit 21:10 an die Hausherren ging, in einen Rausch spielten, war beeindruckend.

"Wir wussten, dass es eine Woche später in Ankara, die in Chemnitz gewonnen hatten, wesentlich schwieriger wird, den Sieg zu holen. Wir sind überglücklich", sagte Bedime, der am Ende bei 16 Punkten und fünf Rebounds stand.

Und weiter: "Das war nach meiner langen Verletzungspause mein erstes Spiel hier in der Messe. Unglaublich, was die Fans abgerissen haben. Sie haben uns so viel Energie gegeben. Wir konnten ihnen mit dem Sieg endlich etwas zurückgeben."