Ex-NBA-Profi acht Monate raus: Niners-Spiel in Bonn kommt zu früh

Khyri Thomas (28) kann eine echte Verstärkung sein, braucht aber noch Anlaufzeit. © IMAGO/David Ramirez

Thomas bestritt 42 NBA-Spiele für Detroit und Houston sowie 13 Euroleague-Partien für Maccabi Tel Aviv.

Zuletzt stand der 1,91 Meter große und 95 Kilogramm schwere Korbjäger beim türkischen Erstligisten Aliaga Petkim unter Vertrag. Das ist jener Verein, der im vergangenen Sommer Wesley van Beck mit viel Kohle aus Chemnitz weglockte.



Thomas sollte die van-Beck-Lücke bei den Niners bereits vor einigen Monaten schließen. Klappte nicht. Der Guard blieb in Amerika bei seiner Familie. Jetzt kam der Transfer zustande.

Thomas trainiert am Freitag erstmals bei den Niners mit. Dass er am Sonntag in Bonn schon spielt, ist eher unwahrscheinlich. Pastore will ihn sukzessive an das Wettkampfniveau heranführen.