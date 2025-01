Niners legen nach und holen Ex-NBA-Profi Thomas nach Chemnitz!

Chemnitz - Die Niners Chemnitz legen nach! Der Europa-Cup-Sieger von 2024 hat sich für den Saisonendspurt in der BBL die Dienste eines weiteren Spielmachers gesichert.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (52) möchte Thomas schnellstmöglich fit bekommen. © IMAGO/Christian Becker

Der wird am Sonntag beim nächsten Auswärtsspiel der Sachsen in Bonn noch nicht im Kader stehen. Thomas' letztes Pflichtspiel, datiert auf den 18. Mai vergangenen Jahres, liegt also schon über acht Monate zurück.

Hinzu kommt, dass der Mann aus Nebraska in früheren Spielzeiten oftmals mit kleineren und mittelschweren Verletzungen zu kämpfen hatte.

Deshalb unterzogen die Niners ihren Neuzugang direkt nach Ankunft am Sonntag in Chemnitz zu Wochenbeginn einem umfassenden Medizincheck bei Admedia und schickten ihn darüber hinaus nach München in die sportmedizinische Praxis von Dr. Müller-Wohlfahrt.

Dort verbrachte der US-Amerikaner drei Tage für weitere Checks und vor allem für zielgerichtete Behandlungen bekannter Problemzonen. Ein Mittel, das sich für die Chemnitzer in den vergangenen Jahren unter anderem auch schon bei Kaza Kajami-Keane, Kevin Yebo oder Frantz Massenat bewährt hat.

Ab Freitag soll Thomas, der bei den Niners mit der Rückennummer 23 aufläuft, ins Teamtraining einsteigen und sukzessive an das Wettkampfniveau herangeführt werden.

"Khyri bringt sehr viel Talent mit, aber nach acht Monaten Spielpause benötigt er sicher eine gewisse Anlaufzeit, um wieder vollends in seinen Rhythmus zu kommen", ist sich Pastore bewusst.