Ex-Niners-Center Edigin wechselt schon wieder! Das ist der neue Verein

Chemnitz - Der ehemalige Niners -Center Eddy Edigin (29) zieht weiter! Anfang März war der in Lagos/Nigeria geborene und in Regensburg aufgewachsene Korbjäger von Chemnitz zum Pokalsieger Weißenfels gewechselt.

Alles in Kürze

Eddy Edigin spielte bis März bei den Niners Chemnitz. Jetzt wechselt er von Weißenfels nach Würzburg. © IMAGO/Alexander Trienitz

In seinem ersten Spiel für den Mitteldeutschen BC erzielte Edigin starke 18 Punkte gegen Würzburg. Das hat bei Headcoach Sasa Filipovski (50) tiefen Eindruck hinterlassen. Die Würzburg Baskets verpflichteten Edigin. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag.

"Wir kennen Eddy und seine Fähigkeiten sehr gut und sind froh darüber, dass er zu uns kommt. Er kennt die Bundesliga sehr gut. Er ist ein harter Arbeiter. Ich denke, dass er sehr gut zu Sasa und unserer Philosophie passen wird", sagte Würzburgs Sportdirektor Kresimir Loncar (42).

Und weiter: "Eddy ist schon lange Zeit in der BBL und bringt viel Erfahrung mit. Er kann sich bei uns in der Liga und in der Champions League aber auch noch weiterentwickeln."

Edigin wurde vom FC Bayern München zum Profi ausgebildet und machte sein erstes Spiel in der BBL im Oktober 2017 für die Bamberg Baskets, für die er auch in der EuroLeague einen Kurzeinsatz bei Fenerbahce Istanbul hatte.