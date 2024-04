Finale! Nicht nur Chemnitz ist heute voll im Basketball-Fieber

Chemnitz - Die Niners stehen am heutigen Mittwoch vor dem wichtigsten Spiel ihrer Geschichte. Im Rückspiel des FIBA Europe Cup tritt die Basketball-Mannschaft gegen das Team des Bahcesehir College Istanbul an. Sie könnten sich ihren ersten internationalen Titel sichern.

Sten Gillner (47, Leiter Botanischer Garten). © Maik Börner

Der erste Schritt zum Pokal wurde bereits vor einer Woche gemacht. Das Hinspiel in Chemnitz gewannen die Niners mit elf Punkten Vorsprung. Auch wenn das Entscheidungsspiel nicht in der heimischen Halle, sondern in Istanbul stattfindet, ist die ganze Stadt im Basketball-Fieber und hofft auf den Sieg.

TAG24 hat die Stimmung eingefangen:

Sten Gillner (47, Leiter Botanischer Garten) ist kein Basketball-Fan, wünscht den Niners jedoch, dass sie gewinnen. "Das ist ganz, ganz wichtig. Den Niners drücke ich natürlich die Daumen."

OB Sven Schulze (52, SPD): "Wir fiebern gespannt mit und werden im Rathaus einen Fernseher aufbauen, wo wir das Spiel anschauen werden. Das Rathaus hat einen großen Balkon, da passt eine Basketballmannschaft drauf. Alles Weitere verraten wir, wenn der Pokal in den Händen der Niners ist."

Jens Köhler (56), Präsident Stadtsportbund: "Die Niners schaffen den vielleicht schönsten sportlichen Erfolg für Chemnitz seit Katarina Witt. Ein Highlight für den Sport, das werde ich im TV verfolgen."