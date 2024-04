Niners Chemnitz gewinnen erstes Finale und reisen mit Elf-Punkte-Vorsprung nach Istanbul

Vor 5000 Zuschauern erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Mittwochabend in der ausverkauften heimischen Messe einen 85:74 (50:36)-Heimsieg gegen Bahcesehir Istanbul.

Gäste-Headcoach Dejan Radoncic, der von 2017 bis 2020 den FC Bayern München trainierte und zu zwei deutschen Meisterschaften führte, nahm umgehend eine Auszeit. Danach lief es für seine Mannschaft besser. Sie konnte den Rückstand verkürzen, musste in den letzten Minuten des zweiten Viertels erneut abreißen lassen. 50:36 hieß es zur Halbzeitpause.

Die bekam den Hausherren nicht sonderlich gut. Sie verloren ihren Rhythmus und konnten nicht an die gute Performance aus den ersten 20 Minuten anknüpfen. Wesley van Beck, der acht Zähler in Folge erzielte, war es zu verdanken, dass es dennoch mit einem zweistelligen Vorsprung (68:58) in das letzte Viertel ging.

Die Pastore-Five brannte in den letzten Minuten nochmal ein Feuerwerk ab, ließ alles auf dem Parkett und verschaffte sich ein gutes Punktepolster für das Rückspiel am 24. April in Istanbul. Das Team, das in beiden Spielen in Summe mehr Punkte erzielt, gewinnt den Europe Cup.

Beste Niners-Werfer waren DeAndre Lansdowne (16 Punkte), van Beck (13), Jonas Richter und Kevin Yebo (alle 12).