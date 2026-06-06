Franzose mit deutschem Pass: Steal der Niners auf umkämpften Transfermarkt

Chemnitz - Die Niners landen einen "Steal" auf dem hart umkämpften Transfermarkt! Die Chemnitzer sicherten sich die Dienste des gebürtigen Franzosen Yohan Choupas (26).

Yohan Choupas (26) spielt künftig für die Niners Chemnitz. © IMAGO / Sports Press Photo

Der Shooting-Guard, dessen Mutter ursprünglich aus Iserlohn stammt, besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Somit fällt er in der Basketball-Bundesliga nicht unter die Ausländerbeschränkung.

Choupas unterschrieb bei den Niners einen Vertrag für die kommende Spielzeit inklusive Option auf eine weitere Saison.

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der 1,93 Meter große und 88 Kilogramm schwere Korbjäger beim französischen Erstligisten Élan Sportif Chalonnais, mit dem er in der Champions League unter anderem auf Alba Berlin und Würzburg traf.

"Ich bin sehr glücklich und stolz. Schon nach den ersten Gesprächen war ich überzeugt, dass Chemnitz der richtige Ort für mich ist. Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen, ein neues Umfeld kennenlernen und mich sowohl als Spieler wie auch als Mensch weiterentwickeln", betonte Choupas.