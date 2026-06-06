Franzose mit deutschem Pass: Steal der Niners auf umkämpften Transfermarkt
Chemnitz - Die Niners landen einen "Steal" auf dem hart umkämpften Transfermarkt! Die Chemnitzer sicherten sich die Dienste des gebürtigen Franzosen Yohan Choupas (26).
Der Shooting-Guard, dessen Mutter ursprünglich aus Iserlohn stammt, besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Somit fällt er in der Basketball-Bundesliga nicht unter die Ausländerbeschränkung.
Choupas unterschrieb bei den Niners einen Vertrag für die kommende Spielzeit inklusive Option auf eine weitere Saison.
Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der 1,93 Meter große und 88 Kilogramm schwere Korbjäger beim französischen Erstligisten Élan Sportif Chalonnais, mit dem er in der Champions League unter anderem auf Alba Berlin und Würzburg traf.
"Ich bin sehr glücklich und stolz. Schon nach den ersten Gesprächen war ich überzeugt, dass Chemnitz der richtige Ort für mich ist. Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen, ein neues Umfeld kennenlernen und mich sowohl als Spieler wie auch als Mensch weiterentwickeln", betonte Choupas.
Erste Auslandsstation für gebürtigen Franzosen
Chemnitz die erste Auslandsstation für den in Paris geborenen Franzosen. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Choupas mit Monaco beim EuroCup-Sieg 2021.
"Dass ich durch meine Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, erleichtert mir den Schritt in die BBL - dafür bin ich sehr dankbar. Die Ambitionen der Niners haben mich sofort begeistert. Ich kann es kaum erwarten, die Fans sowie meine Teamkollegen kennenzulernen und dieses neue Abenteuer zu beginnen", so der 26-Jährige.
Choupas durchlief in Paris die renommierte Schule des nationalen Basketball-Leistungszentrums. Anschließend zog es ihn in den tiefen Süden zum neunfachen französischen Meister Pau-Lacq-Orthez.
Dort feierte der Shooting-Guard bereits als 18-Jähriger sein Erstligadebüt und feierte parallel zahlreiche Erfolge mit Frankreichs Juniorennationalmannschaften. 2018 gewann er mit "Les Bleus" bei der U-18-Europameisterschaft ebenso Bronze wie ein Jahr später bei der U-19-Weltmeisterschaft.
Bei der anschließenden U-20-EM drangen die Franzosen abermals ins Spiel um Platz drei vor, mussten sich dort aber den deutschen Junioren geschlagen geben. Einen Spieler aus des Gegners Team trifft er nun wieder: Mateo Seric (27). Er war am Donnerstag als erster Niners-Neuzugang vorgestellt worden.
Titelfoto: IMAGO / Sports Press Photo