"Mach’s gut Kevin!" Niners Chemnitz verabschieden ihren Top-Scorer

Chemnitz - "Mach’s gut Kevin!" Mit diesem Gruß schicken die Niners Chemnitz ihren Top-Scorer Kevin Yebo (30) nun auch offiziell in die Türkei. Nach 174 Pflichtspielen für die Sachsen zieht der Center weiter und schließt sich dem aufstrebenden türkischen Club Esenler Erokspor Istanbul an.

Kevin Yebo (30) beim Niners-Fan-Fest 2024. © Ralph Kunz

Die Türken hatten den Transfer bereits in dieser Woche publik gemacht. Yebo wird bei seinem neuen Verein künftig an der Seite seines bisherigen Chemnitzer Teamkameraden Amadou Sow (27) und vieler weiterer Stars spielen, mit denen das finanzstarke Erokspor die Playoffs in der heimischen Süper Lig und wohl auch den Titelgewinn im FIBA Europe Cup anstrebt.

Diesen Pokal gewann Yebo sensationell vor zwei Jahren mit der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), was für den 30-Jährigen persönlich der größte Erfolg seiner Karriere war und zugleich der bisherige Höhepunkt der langen Niners-Historie.

Über die vergangenen vier Jahre hinweg, nur von einem kurzen Abstecher nach München unterbrochen, gehörte Yebo zu den prägenden Spielern der "Orange Army". Er trug maßgeblich zu vielen Siegen bei.

Nachdem Chemnitz letzte Saison die Play-offs in der BBL verpasste, wechselte Yebo bereits auf Leihbasis für einige Wochen zum spanischen Topteam La Laguna Teneriffa. Nun setzt er seine Laufbahn am Bosporus fort.