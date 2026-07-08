Publikumsliebling Yebo verlässt die Niners und wechselt in die Türkei

Chemnitz - Die Zeichen standen längst auf Abschied - jetzt ist es offiziell: Publikumsliebling Kevin Yebo (30) verlässt die Niners Chemnitz . Der Center wechselt nach Istanbul zu Esenler Erokspor. Die Türken gaben die Verpflichtung auf Instagram bekannt.

Kevin Yebo (30) verlässt Chemnitz. Er spielt künftig in Istanbul. © Hendrik Schmidt/dpa

Für die Niners bleibt eine Ablöse. Yebo hatte noch einen Vertrag. Ende Mai war er auf Leihbasis zum zweimaligen Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa gewechselt. Zuletzt spielte er mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste in der WM-Qualifikation.

In einer alles in allem enttäuschenden Saison 2025/26 war Yebo der einzige Korbjäger, der bei den Niners konstant ablieferte.

Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 50 Pflichtspiele. In denen stand er durchschnittlich 26 Minuten auf dem Feld, erkämpfte 16,4 Punkte sowie 6,3 Rebounds.