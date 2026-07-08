Publikumsliebling Yebo verlässt die Niners und wechselt in die Türkei
Chemnitz - Die Zeichen standen längst auf Abschied - jetzt ist es offiziell: Publikumsliebling Kevin Yebo (30) verlässt die Niners Chemnitz. Der Center wechselt nach Istanbul zu Esenler Erokspor. Die Türken gaben die Verpflichtung auf Instagram bekannt.
Für die Niners bleibt eine Ablöse. Yebo hatte noch einen Vertrag. Ende Mai war er auf Leihbasis zum zweimaligen Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa gewechselt. Zuletzt spielte er mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste in der WM-Qualifikation.
In einer alles in allem enttäuschenden Saison 2025/26 war Yebo der einzige Korbjäger, der bei den Niners konstant ablieferte.
Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 50 Pflichtspiele. In denen stand er durchschnittlich 26 Minuten auf dem Feld, erkämpfte 16,4 Punkte sowie 6,3 Rebounds.
Mit dem Yebo-Abgang steht fest: Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) wird in der BBL und im EuroCup mit einem komplett neuen Gesicht auflaufen. Elf Spieler wurden verpflichtet. In die Saison-Vorbereitung starten die Chemnitzer Anfang August.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa