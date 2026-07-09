Hammer-Gruppe im EuroCup! Niners Chemnitz treffen auf Titelverteidiger aus Frankreich
Chemnitz - Hammer-Gruppe für die Niners im BKT EuroCup: Die Chemnitzer treffen unter anderem auf Titelverteidiger JL Bourg-en-Bresse!
Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) muss aber nicht vor Ehrfurcht erstarren. Denn gegen das Topteam aus Frankreich schlugen sich die Chemnitzer bereits in der vergangenen EuroCup-Saison achtbar. Auswärts unterlagen sie denkbar knapp 82:85. In der Messe Chemnitz feierten Kevin Yebo (30) & Co. am 20. Januar einen sensationellen 88:82-Heimsieg.
Yebo wird dem Pastore-Team in der neuen Saison nicht helfen können. Der Center hat sich nach Istanbul zu Esenler Erokspor verabschiedet.
Unter den Augen von Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (48) wurden in Barcelona die 32 Teilnehmer in vier Gruppen mit je acht Teams aufgeteilt. Chemnitz landete in der Gruppe C.
Das mit elf Korbjägern komplett neu formierte Pastore-Team trifft neben Bourg-en-Bresse auf Dolomiti Trento sowie Buducnost Podgorica. Auch diese beiden Vereine waren in der vergangenen EuroCup-Saison in der Niners-Gruppe.
Mit dem türkischen Team Tofas Bursa treffen die Sachsen auf einen weiteren alten Bekannten. Diesem Team begegneten sie 2022 in der Champions-League-Qualifikation.
Niners wollen auch im neuen Spieljahr ins Achtelfinale
Komplettiert wird Gruppe C vom italienischen Club Neapel, dem litauischen Vertreter Neptunas Klaipeda sowie Slask Wroclaw aus dem nur rund 300 Kilometer entfernten Breslau in Polen.
Der Startschuss in die neue BKT EuroCup-Saison erfolgt am 29. und 30. September. Die Bekanntgabe des exakten Spielplans erfolgt in den kommenden Tagen.
Insgesamt duelliert sich Chemnitz mit jedem seiner sieben Gruppengegner je einmal auf heimischem und fremdem Parkett. Die Hauptrunde endet Mitte Januar. Anschließend ziehen die vier bestplatzierten Teams der Gruppen A bis D ins Achtelfinale ein.
Die Runde der besten 16 Teams erreichten die Niners bereits in der abgelaufenen Saison bei ihrer EuroCup-Premiere. Der Einzug ins Achtelfinale ist auch im neuen Spieljahr das ambitionierte Ziel der Chemnitzer.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz