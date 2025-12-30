Fünfter Sieg in Folge: Gladiatoren aus Trier können Niners nicht stoppen

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verabschieden sich mit dem fünften Sieg in Folge (EuroCup/BBL) aus dem alten Jahr. Am Dienstagabend rang die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore den Tabellendritten Gladiators Trier mit 96:84 (46:41) nieder. Weiter geht’s am 4. Januar mit dem Heimspiel gegen Vechta.

Amadou Sow (r.) war mit 27 Punkten und elf Rebounds der beste Werfer des Abends. © Imago / Jan Huebner

Die gastgebenden Niners drehten mit einem 10:0-Lauf zum 12:4 (4.) erstmals auf. 22:16 hieß es nach dem ersten Viertel, in dem Amadou Sow bereits zehn Punkte und drei Rebounds eingesammelt hatte.

Die S(h)owtime ging im zweiten Abschnitt weiter. Corey Davis sorgte aus der Halbdistanz für die erste zweistellige Führung (40:30/17.). Sow punktete zuverlässig, sammelte bis zur Pausensirene weitere sechs Zähler und vier Rebounds ein.

"Wir wollen uns erfolgreich von unseren Fans verabschieden und müssen weiter hart arbeiten", meinte der beste Niners-Werfer im Halbzeit-Interview bei DYN.

Nach dem Seitenwechsel blühte zunächst ein anderer auf: Jordan Roland (am Ende bei 26 Punkten). Der US-Amerikaner in Diensten von Trier traf nach Belieben. Roland jagte einen Dreier nach dem anderen durch die Reuse und hielt sein Team in dieser Phase fast im Alleingang im Spiel.

Nach 25 Minuten führten plötzlich die Gäste 58:57. Jetzt war es für wenige Minuten ein Duell auf Augenhöhe. 72:72 hieß es vor dem letzten Viertel.