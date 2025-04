Für die Niners ist am Sonntag ein Sieg Pflicht! Heimpremiere für Yebo

Die Dynamik von Kevin Yebo (29) unterm Korb ist am Sonntag gefragt. Die Niners brauchen den Heimsieg gegen Bamberg. © imago/DeFodi

Beide Teams kassierten zuletzt krachende Niederlagen. Die Chemnitzer kamen beim 87:117 in Ulm unter die Räder. Die in der Vorwoche spielfreien Franken verloren 88:114 in Braunschweig. Wer bekommt am Sonntag (15 Uhr) seine Defense wieder in den Griff?



Für die Niners, die zuletzt viermal in Folge auswärts antreten mussten und dreimal gewannen, ist ein Sieg gegen den Drittletzten Pflicht. Denn in der Karwoche warten schwere Brocken: am Mittwoch der Nachholer bei den punktgleichen Heidelbergern, am Samstag das Derby beim formstarken Mitteldeutschen BC.

Das Spitzenspiel in Ulm zeigte, dass die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) von der echten Ligaspitze (noch) ein gutes Stück entfernt ist. "Von daher sollten wir eher in den Rückspiegel schauen. Dort rauscht eine Armada von gleich elf Teams heran, die allesamt höchstens zwei Siege weniger als wir haben", betont Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch. Von Platz drei bis zum Verpassen der Playins scheint jedes Szenario möglich.