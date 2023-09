Garrett kann's kaum erwarten: Ex-Niners-Korbjäger Susinskas riet ihm zum Wechsel

Chemnitz - Sein Einstand bei den Niners macht Appetit auf mehr! Insgesamt 36 Punkte schaffte US-Boy Jeff Garrett (28) in seinen ersten beiden Testspielen für die Chemnitzer.

Mindaugas Susinskas (28) ging in den vergangenen beiden Jahren für das Pastore-Team auf Korbjagd. © IMAGO/Jürgen Schwarz

Er bestätigte damit die guten Eindrücke von Trainer Rodrigo Pastore (50). "Jeff ist einer, der immer mit ganzem Herzen spielt. Er kann das Team und die Fans mitreißen", betonte der Argentinier. Der kraftvolle Garrett, 2,01 Meter groß und 100 Kilogramm schwer, ist auf der Position des Power Forward eingeplant.

Die BBL wird die bislang größte sportliche Herausforderung für den sympathischen Korbjäger, der aus Gadsden (Alabama) stammt und den Auftakt (27. September in Ulm) kaum erwarten kann: "Ich will mich beweisen und in Chemnitz unbedingt den nächsten Schritt machen."

Dass Garrett, der seine Frau Jamecia und Töchterchen K’ior schon bald nach Chemnitz holen will, bei den Niners landete, hat viel mit dem Litauer Mindaugas Susinskas (28) zu tun. Der ging in den vergangenen beiden Jahren für das Pastore-Team auf Korbjagd.

"Die Freundin von Mindaugas hat bei meinem letzten Club in Litauen (CBet Jonava, Anm. d. R.) gearbeitet. Von ihr und ihm habe ich viel Gutes über Chemnitz und die Niners gehört. Der Verein hat große Ambitionen, obwohl er noch recht neu in der BBL ist", verriet der 28-Jährige.