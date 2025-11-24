Gehen den Niners Chemnitz im letzten Viertel die Kräfte aus? "Das sind alles Ausreden!"

Chemnitz - Drei freie Tage für die Niners ? Interessierte den Chemnitzer Kostja Mushidi (27) nach der 85:89-Heimniederlage gegen Alba Berlin nicht. "Wir müssen besser werden und trainieren", stellte der Korbjäger klar.

Chemnitzer Kostja Mushidi (27) war nach der 85:89-Heimniederlage gegen Alba Berlin enttäuscht. © IMAGO / Fotostand

Die Enttäuschung stand ihm am Sonntagabend ins Gesicht geschrieben. Mushidi eröffnete das Spiel mit zwei Dreiern. Die Führung verteidigten die Niners bis zur 32. Minute. Es folgte der kollektive Einbruch.

"Die zwei Stepback-Dreier von Martin Hermannsson und Sam Griesel zu Beginn des Schlussviertels taten uns richtig weh. Sie verschafften Alba das Momentum, während wir Energie verloren und etwas undiszipliniert wurden", meinte Trainer Rodrigo Pastore (53) zum entscheidenden 17:0-Lauf der Gäste.

Für seine Jungs war es das 17. Pflichtspiel seit Ende September. Fast immer fehlten verletzte Spieler. Gegen die Berliner mussten die Niners auf Nike Sibande (26) verzichten.

Pastore: "Er hätte uns mit seiner Energie, Athletik und Offensivpower helfen können."