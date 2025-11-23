Sechs Minuten ohne Punkt: Niners brechen im letzten Viertel ein, Alba siegt!

Chemnitz - Die Niners kassieren in der Basketball-Bundesliga im achten Spiel ihre vierte Niederlage. Gegen Alba Berlin lagen die Chemnitzer am Sonntagabend bis zu Beginn des letzten Viertels vorn. Dann trafen sie sechs Minuten lang keinen einzigen Korb. Die Gäste zogen weg und siegten mit 89:85 (44:48).

Alba-Spieler Justin Bean mit einem Dunking! Die Niners verloren am Sonntagabend gegen die Berliner mit 89:85 (44:48). © IMAGO / Fotostand

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore war im Duell der Erzrivalen heiß wie Frittenfett. Das zeigte sie vom ersten Sprungball weg. Kostja Mushidi feuerte direkt zwei Dreier durch die Reuse. Corey Davis legte nach: 9:5 nach vier Minuten.

Dann betrat Ty Brewer das Parkett und riss die 5000 Fans in der Messe von den Sitzen. Drei erfolgreiche Distanzwürfe des US-Amerikaners ließen die Sachsen davonziehen. Brewer legte mit dem Buzzer noch einen Wurf nach: 28:19 nach zehn Minuten gegen die beste Defense der Liga!

Die Berliner, mit acht Pflichtspiel-Siegen in Folge angereist, kämpften sich im zweiten Abschnitt heran. Bei Chemnitz fielen die Würfe nicht, die Gäste glichen aus (39:39). Brewer kehrte zurück und feuerte die zwei weiteren Dreier durch die Reuse. Zur Pause führte das Pastore-Team 48:44.

Brewer stand zu diesem Zeitpunkt bei 18 Punkten und hatte sein Pulver verschossen. Jetzt übernahmen Kevin Yebo und Jordan Minchev. Sie hatten großen Anteil daran, dass die Führung nach dem dritten Viertel (72:67) Bestand hatte.