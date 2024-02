Glück gehabt! Keine Sperre für Niners-Spielmacher DeAndre Lansdowne

Chemnitz - Kollektives Aufatmen bei den Niners Chemnitz ! Spielmacher DeAndre Lansdowne (34) kann am Samstagabend im Heimspiel gegen Meister ratiopharm Ulm mitwirken.

Die Chemnitzer, die in der BBL-Hinrunde und im Pokal-Viertelfinale beide Duelle mit Ulm verloren hatten, können am Samstag in der Messe Chemnitz mit voller Kapelle antreten. Wer live dabei sein will, sollte sich sputen. Wie Pattloch verriet, gibt es nur noch wenige Restkarten.

Nach dem Spitzenspiel in München am 13. Februar schickte Trainer Rodrigo Pastore (51) seine Jungs für ein paar Tage in den Urlaub. Seit der vergangenen Woche läuft die Vorbereitung auf den heißen Monat März auf Hochtouren.

Neben ihren fünf BBL-Spielen, unter anderem am 24. März zu Hause gegen Alba Berlin, kämpfen die Niners am 6. und 13. März gegen Casademont Saragossa aus Spanien um den Einzug ins Europe-Cup-Halbfinale. Das Rückspiel findet in Chemnitz statt. Der Kartenvorverkauf läuft.

Noch nicht wieder in Chemnitz eingetroffen ist Kaza Kajami-Keane (30). Der Pointguard bestritt mit der kanadischen Nationalmannschaft zwei Qualifikationsspiele für den Amerika-Cup gegen Nicaragua.

Pattloch: "Wir erwarten Kaza im Laufe des Donnerstags zurück."