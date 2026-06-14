Grünes Licht aus Barcelona: Niners Chemnitz spielen erneut im EuroCup!
Chemnitz - Grünes Licht für die Niners aus dem EuroLeague-Hauptquartier in Barcelona: Die Chemnitzer spielen auch in der kommenden Saison im ULEB EuroCup.
Und nicht nur das: Die Sachsen zählen neben den europäischen Topvereinen wie Titelverteidiger JL Bourg-en-Bresse, Besiktas Istanbul, La Laguna Teneriffa oder Hapel Jerusalem zu jenen 22 auserwählten Clubs, die eine langfristige Fünf-Jahres-Lizenz erhielten.
"Das ist ein echter Meilenstein, der uns große Planungssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am internationalen Wettbewerb verschafft. Es ist zugleich eine Belohnung für die harte Arbeit der letzten Monate", betont Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (48).
Er weiß: "Wir haben in den vergangenen Jahren auf und neben dem Feld bewiesen, dass Chemnitz auf die europäische Bühne gehört und sind überglücklich, diesen Weg im zweithöchsten Wettbewerb des Kontinents fortsetzen zu dürfen."
Niners belegen im Zuschauerranking mit fast 3500 Besuchern pro Heimspiel den siebten Platz von 20 Clubs
Chemnitz startete vor einem Jahr erstmals im EuroCup. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) qualifizierte sich mit neun Siegen in 18 Hauptrunden-Spielen als einziges deutsches Team für die K.-o.-Runde. Im Achtelfinale war bei Olimpija Ljubljana (65:73) Endstation.
Absolute Highlights waren die beiden Erfolge des Pastore-Teams in der Gruppenphase gegen die späteren Finalisten Bourg-en-Bresse und Besiktas Istanbul. Im Zuschauerranking belegten die Chemnitzer mit annähernd 3500 Besuchern pro Heimspiel aus dem Stand heraus den siebten Platz von 20 Clubs.
Aufgrund der großen Nachfrage entschloss sich die EuroLeague, das Teilnehmerfeld im EuroCup ab sofort von 20 auf 32 Mannschaften zu vergrößern. Der Modus wird leicht angepasst. Statt in zwei Zehner-Staffeln wird die Hauptrunde künftig in vier Gruppen mit je acht Teams (Hin- und Rückspiel) ausgetragen. Gespielt wird von Ende September bis Mitte Januar.
"Wir sehen dies als Auftrag, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf allen Ebenen zu beweisen, dass wir dauerhaft in den EuroCup gehören", unterstreicht Herhold. Als Lohn winken schon in der neuen Saison zahlreiche attraktive Heimspiele und höchst interessante Reisen ins europäische Ausland.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz