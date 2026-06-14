14.06.2026 10:03 Grünes Licht aus Barcelona: Niners Chemnitz spielen erneut im EuroCup!

Grünes Licht für die Niners aus dem EuroLeague-Hauptquartier in Barcelona: Die Chemnitzer spielen auch in der kommenden Saison im ULEB EuroCup.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Grünes Licht für die Niners aus dem EuroLeague-Hauptquartier in Barcelona: Die Chemnitzer spielen auch in der kommenden Saison im ULEB EuroCup.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (48). © Ralph Kunz Und nicht nur das: Die Sachsen zählen neben den europäischen Topvereinen wie Titelverteidiger JL Bourg-en-Bresse, Besiktas Istanbul, La Laguna Teneriffa oder Hapel Jerusalem zu jenen 22 auserwählten Clubs, die eine langfristige Fünf-Jahres-Lizenz erhielten. "Das ist ein echter Meilenstein, der uns große Planungssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am internationalen Wettbewerb verschafft. Es ist zugleich eine Belohnung für die harte Arbeit der letzten Monate", betont Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (48). Er weiß: "Wir haben in den vergangenen Jahren auf und neben dem Feld bewiesen, dass Chemnitz auf die europäische Bühne gehört und sind überglücklich, diesen Weg im zweithöchsten Wettbewerb des Kontinents fortsetzen zu dürfen."

Niners belegen im Zuschauerranking mit fast 3500 Besuchern pro Heimspiel den siebten Platz von 20 Clubs