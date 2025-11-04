Im EuroCup geht's heute nach Frankreich: Dritter Sieg für gierige Niners?

Chemnitz - Am Dienstag geht’s für die Niners Chemnitz im ULEB EuroCup nach Frankreich.

Ist Kevin Yebo (29, h.) am Dienstag in Frankreich ebenso treffsicher? In der Kleinstadt Bourg-en-Bresse soll der dritte Sieg her. © IMAGO/Alexander Trienitz

Gegner ist ab 19.30 Uhr JL Bourg-en-Bresse. Dieses Team kassierte am vergangenen Spieltag bei Besiktas Istanbul eine empfindliche 60:90-Niederlage. Die ersten vier Spiele hatten die Franzosen allesamt gewonnen.

Die Chemnitzer kletterten mit dem 89:78 gegen Ulm - der zweite Sieg im fünften EC-Spiel - auf Platz sechs. Der würde für den Einzug in die nächste Runde reichen. Die Trauben hängen in der Kleinstadt Bourg-en-Bresse hoch.

Doch die letzten beiden siegreichen Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) im Aufwind und topfit ist, dass sie eine enorme Qualität besitzt, wenn keine Leistungsträger ausfallen.

Beim 93:75 in der BBL gegen Braunschweig zog Chemnitz im dritten Viertel auf und davon.