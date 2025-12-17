Immerhin in Europa läuft's: Niners feiern Auswärtssieg

Panevezys (Litauen) - Die Niners Chemnitz haben im Eurocup den zweiten Sieg nacheinander gefeiert.

Kevin Yebo (29) erzielte 16 Punkte beim Auswärtssieg in Panevezys. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Das in der Bundesliga kriselnde Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) setzte sich am Dienstagabend beim litauischen Club Lietkabelis Panevezys mit 85:79 (49:36) durch. Nike Sibande (26) war mit 17 Punkten der beste Werfer.

Der Bundesligist startete furios in die Partie und führte bereits nach dreieinhalb Minuten mit 14:2. In der Folge verfielen die Chemnitzer aber in altbekannte Muster, agierten im Angriff zu statisch und ließen in der Defensive den Dreierschützen der Litauer zu viel Raum.

So kamen die Gastgeber zum 21:21-Ausgleich (8. Minute). Im zweiten Viertel erhöhten die Niners die Intensität in der Defensive deutlich und nutzten ihre Ballgewinne, um sich bis zur Pause ein komfortables Polster zu erspielen.

