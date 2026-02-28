Ulm-Heimspiel verlegt: Niners ohne Stress zum Achtelfinale

Chemnitz - Vier Niners -Korbjäger sind auf Länderspielreise. Der andere Teil der Chemnitzer Mannschaft bereitet sich seit Donnerstag auf die entscheidende Phase der Saison vor.

Kevin Yebo (29, M.) und Amadou Sow (27, r.) werden erst im April gegen Ulms Malik Osborne spielen. © IMAGO/DeFodi Images

Mit drei Siegen in Folge hat sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) der kurz aufkommenden Abstiegssorgen schnell entledigt. Aktuell rangieren die Niners auf Rang zehn. Der berechtigt zur Teilnahme an den Play-Ins. Noch besser wäre freilich der direkte Einzug in die Play-offs. Dafür müssten die Niners nach dem letzten Spieltag am 10. Mai unter den besten Sechs stehen.

Das Highlight im März ist das Achtelfinale im ULEB EuroCup. Das steigt am 11. März im slowenischen Ljubljana. Der reguläre Bundesliga-Spielplan sah ausgerechnet für das vorangehende Wochenende einen Doppelspieltag vor: Freitagabend in Würzburg, sonntags in der Messe Chemnitz gegen Ulm.

"Eine ungünstige Situation mit Blick auf Belastung, Regeneration und Vorbereitung für das wichtige Do-or-die-Spiel in Ljubljana", erklärt Niners-Sprecher Matthias Pattloch.