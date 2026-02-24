Stark! Mumbru holt Niners-Spieler Mushidi ins Team des Weltmeisters

Chemnitz - Bei den Niners Chemnitz ruht der Ball! Aber nur bis zum Donnerstag. Dann startet Trainer Rodrigo Pastore (53) mit seinen Jungs die Vorbereitung auf das straffe Programm mit Spielen in Würzburg (6. März), daheim gegen Ulm (8. März) und bei Olimpija Ljubljana (EuroCup-Achtelfinale/11. März).

Kostja Mushidi (27, l.) spielt eine starke Saison und kam in die DBB-Auswahl. © imago/Fotostand

Vier Korbjäger werden am Donnerstag nicht in der Halle sein. Sie sind mit vier verschiedenen Nationalmannschaften unterwegs.

Kostja Mushidi (27) wurde nach zuletzt starken Leistungen von Bundestrainer Alex Mumbru (46) in den 18-Mann-Kader für die WM-Qualifikationsspiele der Deutschen gegen Kroatien berufen.

Ein großer Traum geht für Topscorer Kevin Yebo (29) in Erfüllung. Der gebürtige Bonner steht vor seinem Debüt für die Elfenbeinküste.

Yebos Vater stammt aus dem westafrikanischen Land. Und er wird wohl auch in der Halle sein, wenn sein Sohn am Donnerstag in Dakar auf Gastgeber Senegal trifft.

Yebo vor seinem Abflug bei DYN: "Ich freue mich riesig. Mein Vater ist zurzeit in der Elfenbeinküste. Er wird vielleicht zum Spiel kommen. Das wäre etwas ganz Besonderes für mich, für ihn, für die gesamte Familie. Alle sind da. Wir werden viel Spaß haben."