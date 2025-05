In 100 Sekunden alles verspielt: Niners droht frühes Play-off-Aus

Chemnitz - Defensiv präsentierten sich die Niners Chemnitz am Dienstagabend so stark wie seit Wochen nicht. Zum Sieg gegen die MLP Academics Heidelberg hat es auch im zweiten Play-off-Duell gereicht. 70:74 (33:36) verlor das Team von Trainer Rodrigo Pastore.

Dreimal konnten sich die Heidelberger in den letzten 100 Sekunden mühelos den zweiten Ball krallen. Daraus resultierten zwei erfolgreiche Dreier-Würfe von DJ Horne, der beim 93:90 in Chemnitz ohne Punkte geblieben war.

Der Argentinier musste nach dreieinhalb Minuten - Chemnitz lag schnell 5:12 zurück - seine erste Auszeit nehmen. Lautstark faltete der Argentinier die Spieler zusammen: "Wo ist die Energie, die Intensität? Warum setzt ihr nichts von dem um, was wir besprochen haben?"

Danach strafften sich die Niners, die mit Victor Bailey erneut ihren besten Werfer hatten. Den 27 Punkten aus dem ersten Play-off-Spiel ließ der US-Amerikaner am Dienstagabend 21 Zähler folgen. Zweitbester Werfer war Kevin Yebo (19).

Heidelberg kann am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem weiteren Erfolg in der Messe Chemnitz den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Die Niners brauchen jetzt drei Siege in Folge. Bekommen Bailey & Co. die Trendwende hin?