Kapitän Kajami-Keane verspricht nach Niners-Pleite: "Kommen stärker zurück!"

Chemnitz - "Wir müssen besser werden, und wir werden besser werden." Kapitän Kaza Kajami-Keane (31) von den Niners Chemnitz hat sich nach der bitteren Derby-Pleite in Jena zu Wort gemeldet und den Fans der Chemnitzer Korbjäger Besserung gelobt.

Kapitän Kaza Kajami-Keane (31) verspricht eine deutliche Leistungssteigerung der Niners. Schon am Mittwochabend im EuroCup? © imago/Fotostand

Der 45-fache Nationalspieler Kanadas sprach von einem Tiefpunkt am vergangenen Samstag, als die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53, "Diese Niederlage war uns hoffentlich eine Lehre") gegen den Aufsteiger ab dem zweiten Viertel eine 24:8-Führung verspielte.

Kajami-Keane gewann 2024 mit den Niners sensationell den FIBA Europe Cup.

Nach einem Jahr in Serbien kehrte er in diesem Sommer zu den Sachsen zurück. Der 31-Jährige steht sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf: Höhen, Tiefen, Verletzungen.

Kajami-Keane, als Führungsspieler und Leistungsträger zurückgeholt, blieb in den ersten 14 Pflichtspielen hinter den Erwartungen zurück.

"Wir werden weiter wachsen, weiter arbeiten und besser zurückkommen", versprach der Spielmacher. Ob das Kajami-Keane & Co. gelingt, werden die kommenden Wochen zeigen.