Kapitän Richter verrät Erfolgsgeheimnis der Niners: "Wir sind in einer Top-Verfassung!"

Chemnitz - Hält die Serie der Niners ? Am Sonntag, 18.30 Uhr, kämpfen die Chemnitzer bei EWE Baskets Oldenburg um den 16. Sieg in Folge. Eine Monster-Serie, die das Ergebnis harter Arbeit ist. Kapitän Jonas Richter (26) verriet TAG24 das Erfolgsgeheimnis der ambitionierten Mannschaft.

"Die Pre-Saison war sehr intensiv, sehr hart. Dort haben wir den Grundstein gelegt. Wir gehen auch jetzt noch fast täglich in den Kraftraum. Diese Physis, diese Energie spürt man in jedem Spiel. Wir sind in einer Top-Verfassung."

"Es ist sehr harmonisch bei uns - auf und außerhalb des Parketts. Das war nicht immer so. Es gab immer mal Charaktere, wo es nicht ganz so gut gepasst hat. Dieses Jahr passt es einfach zwischen allen Jungs."

"Rodrigo Pastore (51) ist ein Glücksgriff für die Niners. Er will, dass der Verein immer besser wird, und er verfolgt mit seinem Ehrgeiz Ziele, an die vor einigen Jahren in Chemnitz keiner geglaubt hat: der Aufstieg in die BBL, internationaler Wettbewerb, in dieser Saison ein Platz unter den besten Vier. Rodrigo erzählt nicht, er arbeitet hart und holt jeden Spieler mit dem Ziel zu den Niners, ihn noch besser zu machen."