Kaum Spielzeit! Bailey verlässt Niners Chemnitz

Nach einer Verletzung in der Vorbereitung kam Bailey bei den Niners nur in 14 der 31 Pflichtspiele zum Einsatz und im Schnitt auf 15 Minuten Einsatzzeit. Nach den Nachverpflichtungen von Tylor Ongwae und Ousman Krubally gingen die Spielanteile deutlich zurück.

In der vergangenen Woche absolvierte der 26-Jährige den notwendigen Medizin-Check in der 160.000-Einwohner-Stadt Szeged im südlichen Ungarn. Anschließend unterzeichnete der vielseitige Flügelspieler seinen neuen Vertrag.

Die Bailey-Verpflichtung ließ im vergangenen Sommer aufhorchen. Vater Thurl Bailey bestritt in den 1980er- und 1990er-Jahren über 900 Spiele in der US-amerikanischen Profiliga und ging bei den Utah Jazz an der Seite von NBA-Legende Karl Malone auf Korbjagd. Sohn Brendan muss kleinere Brötchen backen.