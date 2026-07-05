Kehrt Topscorer Yebo zu den Niners zurück? Die Zeichen stehen auf Abschied!
Chemnitz - Mit Oldie Urald King (35) verkündeten die Niners Chemnitz am Freitag ihren elften (!) Neuzugang. Der Kader des sächsischen Basketball-Bundesligisten ist damit (fast) komplett.
Anfang August startet die Vorbereitung auf die Saison 2026/27, in der die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) zum zweiten Mal in Folge im ULEB EuroCup - dem zweithöchsten Wettbewerb in Europa - starten wird.
Die Anzahl der neu verpflichteten Korbjäger und deren Positionen werfen seit einigen Tagen bei den Niners-Fans die Frage auf: Was wird aus Publikumsliebling und Topscorer Kevin Yebo (30)? Der Verein hält sich zu dieser brisanten Personalie bedeckt.
Ende Mai gab es die letzte offizielle Mitteilung seitens des Vereins zu Yebo. Damals wechselte der Center auf Leihbasis zum zweimaligen Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa. Mit dem Team von den Kanarischen Inseln sorgte der (Noch-)Chemnitzer für Furore.
In den Play-offs eliminierte Teneriffa überraschend Hauptrunden-Meister und Euroleague-Finalist Real Madrid. Yebo lieferte stark ab.
Gegen Barcelona war eine Runde später Endstation. Die Best-of-three-Serie endete Mitte Juni 0:3 aus Sicht von Yebo & Co.
Yebo mit 50 Pflichtspielen
Auf Teneriffa hat der gebürtige Bonner seine Zelte längst abgebrochen. Momentan ist Yebo in der Qualifikation für die WM 2027 mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste unterwegs. Was danach kommt, ist offen.
Yebo absolvierte für das Pastore-Team, das die Play-offs im Frühjahr überraschend verpasst hatte, in der vergangenen Saison insgesamt 50 Pflichtspiele. In denen stand er durchschnittlich 26 Minuten auf dem Feld, erkämpfte 16,4 Punkte sowie 6,3 Rebounds.
Mit der deutschen Nationalmannschaft ist derzeit Kostja Mushidi (28) unterwegs. Wie Yebo hat auch der Guard noch Vertrag bei den Niners. Ein klares Bekenntnis zu Chemnitz gibt es von Mushidi bislang nicht.
Yebo und Mushidi - die Zeichen stehen auf vorzeitigen Abschied.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa