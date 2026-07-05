Kehrt Topscorer Yebo zu den Niners zurück? Die Zeichen stehen auf Abschied!

Chemnitz - Mit Oldie Urald King (35) verkündeten die Niners Chemnitz am Freitag ihren elften (!) Neuzugang . Der Kader des sächsischen Basketball-Bundesligisten ist damit (fast) komplett.

Yebo lieferte zuletzt in Teneriffa ab, doch inzwischen hat der 30-Jährige seine Zelte auf den Kanaren abgebrochen. Wie es nun weitergeht, ist noch offen. © Hendrik Schmidt/dpa

Anfang August startet die Vorbereitung auf die Saison 2026/27, in der die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) zum zweiten Mal in Folge im ULEB EuroCup - dem zweithöchsten Wettbewerb in Europa - starten wird.

Die Anzahl der neu verpflichteten Korbjäger und deren Positionen werfen seit einigen Tagen bei den Niners-Fans die Frage auf: Was wird aus Publikumsliebling und Topscorer Kevin Yebo (30)? Der Verein hält sich zu dieser brisanten Personalie bedeckt.

Ende Mai gab es die letzte offizielle Mitteilung seitens des Vereins zu Yebo. Damals wechselte der Center auf Leihbasis zum zweimaligen Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa. Mit dem Team von den Kanarischen Inseln sorgte der (Noch-)Chemnitzer für Furore.

In den Play-offs eliminierte Teneriffa überraschend Hauptrunden-Meister und Euroleague-Finalist Real Madrid. Yebo lieferte stark ab.

Gegen Barcelona war eine Runde später Endstation. Die Best-of-three-Serie endete Mitte Juni 0:3 aus Sicht von Yebo & Co.