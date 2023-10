Lockerer Spaziergang in die Top-8: Niners lassen Gießen im BBL-Pokal keine Chance

Der Kanadier Kaza Kajami-Keane (r.) spielte vor allem in der ersten Halbzeit mit 17 seiner insgesamt 24 Punkte stark auf. © IMAGO/Nachtigal

Die Chemnitzer legten gegen den Zweitligisten einen Start-Ziel-Sieg aufs Parkett. Nach 69 Sekunden stand es 9:0, nach dem ersten Viertel 29:17. Selbst, als es die Korbjäger von Trainer Rodrigo Pastore (51) zwischenzeitlich etwas ruhiger angehen ließen, war Gießen chancenlos.

Stark präsentierten sich der Kanadier Kaza Kajami-Keane (29), der 17 seiner 24 Punkte in der ersten Halbzeit einsammelte, und Kevin Yebo (27). Der Center, seit Wochen in Topform, kam auf 20 Zähler. Pastore lobte außerdem den mit 14 Punkten drittbesten Niners-Werfer, Brendan Bailey (26). Der US-Amerikaner hatte sich in der Vorbereitung eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, musste lange pausieren.

Gegen Gießen bekam Bailey erstmals eine längere Einsatzzeit und deutete immer wieder sein Potenzial an. Pastore: "Er findet immer besser in unser Spiel."

Nicht gefallen hat dem Argentinier das Rebound-Verhalten seiner Jungs in der ersten Halbzeit: "Gießen holte mehr als die Hälfte aller Abpraller an unserem eigenen Brett. Dieses Problem begleitet uns schon die ganze Saison. Daran müssen wir arbeiten und uns steigern."