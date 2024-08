Modellathlet und Dauerbrenner ist der letzte Neuzugang der Niners Chemnitz

Nach einem Jahr in Hamburg wechselte William Christmas (27) nun nach Chemnitz. © Marcus Brandt/dpa

Der 1,96 Meter große und 95 Kilogramm schwere Modellathlet ist variabel einsetzbar und unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

"Will kann auf verschiedenen Positionen spielen. Er bringt viel Größe und Athletik mit. Er ist ein echter Two-Way-Player, der auf beiden Seiten des Feldes eine große Hilfe sein wird. Es ist großartig, Will in unserem Team zu haben", erklärte Trainer Rodrigo Pastore (51).

Christmas ist der letzte Neue und bereits in Chemnitz eingetroffen. Nach den obligatorischen Medizinchecks startet der Europe-Cup-Sieger in dieser Woche mit der kompletten Mannschaft in die Saisonvorbereitung. Die deutschen Korbjäger um Kapitän Jonas Richter (27) trainieren bereits seit einigen Wochen wieder.

Christmas, dessen Vertrag bei den Towers ausgelaufen war, freut sich, ab sofort Teil der Niners-Familie zu sein. "Sie haben eine echte Siegermentalität aufgebaut und waren in der vergangenen Saison extrem erfolgreich", meinte der 27-Jährige, der 2023/24 als einziger Hamburger in allen 56 Pflichtspielen und im Schnitt 27 Minuten auf dem Parkett stand.