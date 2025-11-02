Müde Niners? Chemnitz eskaliert und spielt Gegner an die Wand!

Chemnitz - Ermüdungserscheinungen nach elf Pflichtspielen innerhalb eines Monats, nach strapaziösen Reisen quer durch Europa und zahlreichen Verletzungsausfällen? Die Niners Chemnitz gaben auf diese Frage am Samstagabend beim 93:75 (47:44) gegen die Löwen aus Braunschweig eine beeindruckende Antwort.

Ty Brewer (25, l.) sorgte mit seinem Alley-Oop-Dunk für das Highlight der Partie. © IMAGO / Fotostand

Mitte des dritten Viertels erlebten die über 4700 Zuschauer in der Messe beim Stand von 58:57 (26. Minute) eine Leistungsexplosion. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) spielte die Gäste - mit drei Pflichtspielsiegen in Folge angereist und in der Vorsaison mit zwei Siegen gegen Chemnitz - plötzlich an die Wand.

Die Messehalle tobte. Pastore lobte: "Mir hat unsere Entschlossenheit in der Offensive, die Wurfauswahl und unser Zusammenhalt gefallen."

In der ersten Halbzeit stach der nimmermüde Kevin Yebo heraus. Der Niners-Star holte 17 seiner insgesamt 19 Punkte in diesem Abschnitt. Im zweiten Viertel explodierte Amadou Sow mit zwölf (am Ende 14) Zählern und wichtigen Rebounds.

Überragend auch Ty Brewer (25). Er feuerte vier Dreier durch die Reuse, schnappte sich acht Bälle unter den Körben und setzte mit seinem Alley-Oop-Dunk das Highlight beim starken Auftritt der Pastore-Korbjäger.