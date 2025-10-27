Nach vier sieglosen Spielen der Niners: Trainer Pastore vermisst mentale Stärke

Chemnitz - Der personelle Aderlass zeigt Wirkung! Zum vierten Mal in Folge standen die Niners mit leeren Händen da. Nach den knappen Pleiten im EuroCup und Pokal kassierten die Chemnitzer beim 82:96 in Bamberg eine deutliche Niederlage.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53). © Imago / Eibner

Mit Kevin Yebo, Kaza Kajami-Keane und John Newman fehlten drei wichtige Spieler. "Das hat die Aufgabe nicht einfacher gemacht. Vor allem gegen die Bamberger Verteidigung hätte uns Kevin sicherlich gut helfen können", bedauerte Trainer Rodrigo Pastore (53) den kurzfristigen Ausfall des erkrankten Top-Scorers.

Zwischenzeitlich lagen die stark ersatzgeschwächten Niners in Bamberg auf der Siegerstraße. Doch das dritte Viertel war richtig schwach, ging mit 9:28 an die Gastgeber, die im letzten Abschnitt nichts mehr anbrennen ließen.

Pastore verärgert: "Wir wussten, dass man in Bamberg, gerade in ihrem ersten Heimspiel der Saison, ein gewisses Level an Energie mitbringen muss. Das habe ich - außer im soliden zweiten Viertel - nicht gesehen. Die zweite Halbzeit haben wir unerklärlicherweise so begonnen wie die erste. Uns hat die physische und mentale Stärke gefehlt. So hat man keine Chance."