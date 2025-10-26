Deutliche Pleite in Bamberg: Ohne Yebo fehlt Niners Chemnitz die Power
Bamberg - Nach drei BBL-Siegen in Folge haben die Niners am Sonntag in Bamberg als Verlierer das Parkett verlassen. Aufgrund der prekären Personallage überraschte das 82:96 (50:44) nicht.
Mit Kevin Yebo (erkrankt) fehlte Trainer Rodrigo Pastore der beste Mann der vergangenen Wochen. Wie bereits am Mittwoch beim 67:68 im EuroCup gegen London stand auch Kapitän Kaza Kajami-Keane (Fersenprobleme) nicht auf dem Parkett.
"Wir müssen aufpassen, dass wir im ersten Viertel nicht überrannt werden", meinte Kostja Mushidi vor dem ersten Sprungball. Genau das passierte allerdings.
Die Chemnitzer gestatteten den Hausherren zwischen der 3. und 7. Minute einen 18:0-Lauf. Plötzlich stand es 20:4 für die Oberfranken, die eine Woche zuvor Pokalsieger Weißenfels mit 105:78 aus dem Wettbewerb gekegelt hatten.
Die Pastore-Five fing sich, kämpfte sich bis zum Ende des ersten Abschnitts auf 19:26 heran und behielt den Fuß im zweiten Viertel auf dem Gaspedal. Robbie Beran brachte die Gäste mit seinem Dreier zum 37:35 (16.) in Führung. Zur Pause stand es 50:44 für die Sachsen.
Überragend in der ersten Halbzeit: Amadou Sow und Corey Davis. Sow stand nach 20 Minuten bei 17, Davis bei 15 Punkten.
Niners lassen in der zweiten Hälfte nach
Ihren guten Lauf konnten die Gäste, die nach der Pause stark abbauten, nicht fortsetzen. Die Bamberger starteten mit einem 8:0-Run in die zweite Hälfte, zogen das Momentum zurück auf ihre Seite und führten am Ende des dritten Viertels 72:59.
Im finalen Abschnitt feuerte Zachary Ensminger nach 52 Sekunden den Ball vom Perimeter zum 77:59 durch die Reuse. Die höchste Führung im Spiel und die Vorentscheidung, weil beim Pastore-Team nichts mehr zusammenlief.
Bester Niners-Korbjäger: Sow, der mit 23 Punkten und elf Rebounds das Double-Double schaffte. Davis ging mit 19 Zählern aus der Partie.
Mit zwei Heimspielen geht es für die Chemnitzer weiter. Im Mittwochabend kommt es im EuroCup zum deutschen Duell mit Ulm. Bei den Neckarstädtern hatten die Chemnitzer am ersten Spieltag in der BBL 81:94 verloren. Gelingt die Revanche?
Drei Tage später gastieren in der Bundesliga die Basketball Löwen Braunschweig in der Messe Chemnitz.
Titelfoto: Imago / Eibner