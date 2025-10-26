Deutliche Pleite in Bamberg: Ohne Yebo fehlt Niners Chemnitz die Power

Bamberg - Nach drei BBL-Siegen in Folge haben die Niners am Sonntag in Bamberg als Verlierer das Parkett verlassen. Aufgrund der prekären Personallage überraschte das 82:96 (50:44) nicht.

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore konnte sich zwischenzeitlich zurückkämpfen. Am Ende reichte es jedoch nicht. © Hendrik Schmidt/dpa

Mit Kevin Yebo (erkrankt) fehlte Trainer Rodrigo Pastore der beste Mann der vergangenen Wochen. Wie bereits am Mittwoch beim 67:68 im EuroCup gegen London stand auch Kapitän Kaza Kajami-Keane (Fersenprobleme) nicht auf dem Parkett.

"Wir müssen aufpassen, dass wir im ersten Viertel nicht überrannt werden", meinte Kostja Mushidi vor dem ersten Sprungball. Genau das passierte allerdings.

Die Chemnitzer gestatteten den Hausherren zwischen der 3. und 7. Minute einen 18:0-Lauf. Plötzlich stand es 20:4 für die Oberfranken, die eine Woche zuvor Pokalsieger Weißenfels mit 105:78 aus dem Wettbewerb gekegelt hatten.

Die Pastore-Five fing sich, kämpfte sich bis zum Ende des ersten Abschnitts auf 19:26 heran und behielt den Fuß im zweiten Viertel auf dem Gaspedal. Robbie Beran brachte die Gäste mit seinem Dreier zum 37:35 (16.) in Führung. Zur Pause stand es 50:44 für die Sachsen.

Überragend in der ersten Halbzeit: Amadou Sow und Corey Davis. Sow stand nach 20 Minuten bei 17, Davis bei 15 Punkten.