Nach Yebo-Schock: Niners stehen vorm Finaleinzug!

Chemnitz - Was für eine furiose Aufholjagd der Niners Chemnitz ! Der Europe-Cup-Sieger lag zwischenzeitlich mit 17 Punkten zurück, verlor im ersten Viertel Top-Scorer Kevin Yebo (28) und drehte in den letzten Minuten das Spiel komplett auf links.

Das war unsortiert und nicht gut genug, um die nach dem 86:64-Heimsieg am Freitagabend extrem selbstbewussten Berliner zu stoppen.

84:72 (29:37) gewann die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) gegen Alba Berlin und kann mit einem weiteren Heimsieg am Dienstag den Einzug ins Finale gegen Bayern München perfekt machen.

Hinzu kam die schwache Trefferquote und ein völlig übermotivierter Yebo. Der Center ließ sich in der 9. Minuten am Boden liegend zu einem leichten Tritt in den Rücken von Tim Schneider (26) hinreißen.

Hauptschiedsrichterin Anne Panther (41) entschied auf disqualifizierendes Foul und schickte den erfolgreichsten Niners-Werfer der ersten beiden Partien frühzeitig zum Duschen. Yebo dürfte auch das Heimspiel am Dienstagabend verpassen.

Aher Uguak (26) war nach dem disqualifizierenden Foul im Viertelfinale gegen Vechta für eine Partie gesperrt worden.