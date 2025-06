Niners treiben Kader-Planung voran: Dieser US-Boy ist der fünfte Neue!

Alles in Kürze

"Die ist wirklich leidenschaftlich. Jeder möchte gern an einem Ort spielen, wo den Menschen Basketball wirklich viel bedeutet", so der aus Greensboro (North Carolina) stammende Korbjäger.

"Ich habe mir einige Niners-Spiele angeschaut. Mich beeindruckte die intensive und selbstlose Spielweise", sagte Newman. Er freut sich nicht nur auf seine neue Mannschaft, sondern auch auf die Stimmung in der Messe Chemnitz .

"Wir sind vor allem von der Energie begeistert, die John zu jeder Zeit aufs Parkett bringt. Mit seiner enorm großen Einsatzbereitschaft kann er an beiden Enden des Feldes maßgeblich zum Teamerfolg beitragen. Er ist sehr defensivstark und kann mehrere Positionen effektiv verteidigen", erklärte Trainer Rodrigo Pastore (52).

Der US-Amerikaner (1,96 Meter groß/95 Kilogramm schwer) kommt als Shooting Guard. Er kann auch als Small Forward eingesetzt werden. Zuletzt spielte Newman für den belgischen Erstligisten Kortrijk - sein erstes Jahr in Europa. Er überzeugte mit einem Schnitt von elf Punkten und fünf Rebounds.

John Newman III. (25) ist der fünfte Neuzugang bei den Niners Chemnitz. © IMAGO / Imagn Images

Newman wird wie alle anderen Neuzugänge Anfang August in Chemnitz erwartet. In der ersten Augustwoche gibt Trainer Rodrigo Pastore den Startschuss für die intensive Saisonvorbereitung, die sich über fast zwei Monate erstrecken wird.

Durch den Aufstieg in den ULEB EuroCup - dort spielen die Niners zunächst in einer von zwei Zehnergruppen - hat das Pastore-Team auf internationalem und nationalem Parkett mindestens 53 Pflichtspiele zu bestreiten. Bis Ende Februar warten auf den Europe-Cup-Sieger von 2024 fast durchweg Englische Wochen.

Mit einem größeren Kader planen die Niners nicht. "Vor zwei Jahren hatten wir 63 Pflichtspiele und haben die weitgehend mit einer Neuner-Rotation bestritten", erklärt Pressesprecher Matthias Pattloch.

Was in diesem Sommer neu sein wird: Pastore verdoppelt in der Saisonvorbereitung die Anzahl der Testspiele. Vor einem Jahr waren es vier, dieses Mal sind acht Partien geplant.