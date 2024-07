Nächster Abgang bei den Niners

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (51, l.) gibt Wesley van Beck (28) einen Hinweis. © Hendrik Schmidt/dpa

Nun kehrt auch Wesley Van Beck (28) dem Chemnitzer Basketball-Team den Rücken.

Geschäftsführer Steffen Herhold (38) bedankt sich in einem Statement auf der Niners-Webseite bei dem Spieler: "Es war großartig, ihn eine Saison in unserem Jersey sehen zu dürfen und er wird uns mit seinen tollen Leistungen, aber auch als Mensch stets in sehr guter Erinnerung bleiben."

Für Van Beck geht es nun nach Südeuropa. Zu welchem Club er wechselt, ist bisher unklar. Der Spieler habe dort allerdings die Möglichkeit, international zu spielen.

"Seine herausragenden Leistungen im zurückliegenden Spieljahr bescherten dem US-Amerikaner eine Vielzahl lukrativer Angebote namhafter Clubs, die finanziell noch mindestens zwei Klassen über Chemnitz stehen", so die Niners.