Neunter Zugang: Ex-Bonner Fleming verstärkt die Niners

Chemnitz - Die Niners verpflichten einen weiteren US-Amerikaner: Phlandrous Fleming Jr. ist der nunmehr neunte Neuzugang im Team von Trainer Rodrigo Pastore (53). Der 27-Jährige unterschrieb für eine Spielzeit.

Der US-Amerikaner Phlandrous Fleming Jr. (27) ist der neunte Neuzugang bei den Niners. © IMAGO / Sven Simon

Der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Shooting-Guard spielte in der vergangenen Saison für den französischen Erstligisten Sluc Nancy. Fleming kennt die BBL. 2024/25 stand er bei den Telekom Baskets Bonn unter Vertrag und bestritt 43 Pflichtspiele in Bundesliga, Pokal und Champions League.

"Ich will immer gewinnen. Auch Chemnitz ist ein Club mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst. Wir haben den Trainerstab und das Material, um gemeinsam etwas ganz Besonderes aufzubauen. Ich möchte unbedingt ein Teil davon sein", meinte Fleming.

Die Niners-Fans werden sich mit gemischten Gefühlen an den letzten Fleming-Auftritt in der Messe Chemnitz zurückerinnern. Da verhagelte der US-Boy mit Bonn den Sachsen gründlich das Weihnachtsfest 2024, als die Rheinländer einen überdeutlichen 123:88-Sieg feierten.

Fleming stach mit 20 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists heraus.