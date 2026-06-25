Neunter Zugang: Ex-Bonner Fleming verstärkt die Niners
Chemnitz - Die Niners verpflichten einen weiteren US-Amerikaner: Phlandrous Fleming Jr. ist der nunmehr neunte Neuzugang im Team von Trainer Rodrigo Pastore (53). Der 27-Jährige unterschrieb für eine Spielzeit.
Der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Shooting-Guard spielte in der vergangenen Saison für den französischen Erstligisten Sluc Nancy. Fleming kennt die BBL. 2024/25 stand er bei den Telekom Baskets Bonn unter Vertrag und bestritt 43 Pflichtspiele in Bundesliga, Pokal und Champions League.
"Ich will immer gewinnen. Auch Chemnitz ist ein Club mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst. Wir haben den Trainerstab und das Material, um gemeinsam etwas ganz Besonderes aufzubauen. Ich möchte unbedingt ein Teil davon sein", meinte Fleming.
Die Niners-Fans werden sich mit gemischten Gefühlen an den letzten Fleming-Auftritt in der Messe Chemnitz zurückerinnern. Da verhagelte der US-Boy mit Bonn den Sachsen gründlich das Weihnachtsfest 2024, als die Rheinländer einen überdeutlichen 123:88-Sieg feierten.
Fleming stach mit 20 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists heraus.
In der neuen Spielzeit soll der Routinier den Backcourt der Niners mit seiner Variabilität, Athletik, seinem guten Auge, Einsatzwillen und seiner Europa-Erfahrung bereichern. Der Modellathlet ging unter anderem für Le Portel (Frankreich), Guimares (Portugal), die Universitäten Florida und Charleston Southern sowie im Juli 2025 kurzzeitig in der NBA-Summerleague für die Memphis Grizzlies auf Korbjagd.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon