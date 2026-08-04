Niners verstärken Trainerteam und müssen zum Auftakt zum Meister Alba Berlin
Chemnitz - Am Mittwoch starten die Niners in die Vorbereitung auf die neue BBL-Saison. Die beginnt für die Chemnitzer mit einem absoluten Highlight!
Am 1. Spieltag muss die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53) zum Meister Alba Berlin. Das Prestigeduell am 18. September (20 Uhr) in der Uber Arena ist das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Serie 2026/27.
Die Niners vermelden zudem einen weiteren Neuzugang. Dieses Mal gibt es eine Verstärkung für das Trainerteam. Der Pole Piotr Pigla (38) wird "Head of Performance". In dieser Funktion ist er für den gesamten Bereich der Leistungsentwicklung hauptverantwortlich.
Darunter fallen nicht nur Athletik-, Kraft- und Konditionstraining, sondern auch Belastungssteuerung, Rekonvaleszenz- und Regenerationsprozesse, zielorientiertes Individualtraining, der sportmedizinische und physiotherapeutische Bereich sowie die enge Vernetzung all dieser verschiedenen Teildisziplinen und der hierfür zuständigen Personen.
"Ich habe mich für Chemnitz entschieden, weil mich die Vision des Vereins und dessen langfristiges Potenzial beeindrucken. Für mich ist dies eine persönliche Herausforderung: Ich möchte dazu beitragen, die Standards in den Bereichen Athletiktraining, medizinische Betreuung und Logistik weiter zu steigern, und so das bestmögliche Umfeld schaffen, damit unsere Spieler Höchstleistungen abrufen können", betonte Pigla.
Niners-Coach mit großem Trainerteam im Rücken
Cheftrainer Pastore kann nunmehr auf ein acht Mitarbeiter großes Team "hinter dem Team" vertrauen. Als Assistenz-Trainer fungieren Gjorgji Kochov und Pablo Del Tio Muñoz. Videoscout ist David Gibson, Performance-Coach Piotr Pigla.
Dabei sind außerdem die Physiotherapeuten Valentin Grundmann und Andreas Rottluff sowie die beiden Teambetreuer Pascal Kühne und Christian Roser.
Mit Pigla ("Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammen etwas Besonderes erreichen können") haben die Chemnitzer einen Fachmann verpflichtet, der über große Erfahrung im europäischen Basketball verfügt und zuletzt mehr als zwei Jahre in verantwortlicher Position beim israelischen Topteam Hapoel Jerusalem arbeitete.
Titelfoto: NINERS Chemnitz