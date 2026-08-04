Niners verstärken Trainerteam und müssen zum Auftakt zum Meister Alba Berlin

Chemnitz - Am Mittwoch starten die Niners in die Vorbereitung auf die neue BBL-Saison. Die beginnt für die Chemnitzer mit einem absoluten Highlight!

Neuzugang im Niners-Trainerteam: Piotr Pigla (38) wird "Head of Performance". © NINERS Chemnitz

Am 1. Spieltag muss die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53) zum Meister Alba Berlin. Das Prestigeduell am 18. September (20 Uhr) in der Uber Arena ist das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Serie 2026/27.

Die Niners vermelden zudem einen weiteren Neuzugang. Dieses Mal gibt es eine Verstärkung für das Trainerteam. Der Pole Piotr Pigla (38) wird "Head of Performance". In dieser Funktion ist er für den gesamten Bereich der Leistungsentwicklung hauptverantwortlich.

Darunter fallen nicht nur Athletik-, Kraft- und Konditionstraining, sondern auch Belastungssteuerung, Rekonvaleszenz- und Regenerationsprozesse, zielorientiertes Individualtraining, der sportmedizinische und physiotherapeutische Bereich sowie die enge Vernetzung all dieser verschiedenen Teildisziplinen und der hierfür zuständigen Personen.

"Ich habe mich für Chemnitz entschieden, weil mich die Vision des Vereins und dessen langfristiges Potenzial beeindrucken. Für mich ist dies eine persönliche Herausforderung: Ich möchte dazu beitragen, die Standards in den Bereichen Athletiktraining, medizinische Betreuung und Logistik weiter zu steigern, und so das bestmögliche Umfeld schaffen, damit unsere Spieler Höchstleistungen abrufen können", betonte Pigla.