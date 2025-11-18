Niners-Boss Herhold hofft auf Ende der Negativserie: "Das sind alles gute Jungs"

Chemnitz - Nach dem kurzen Durchschnaufen am spielfreien Wochenende geht's für die Niners am Dienstag im ULEB EuroCup weiter. Am 8. Spieltag müssen die Chemnitzer nach Italien zu Dolomiti Energia Trento.

John Newman (26) ging bei seinem Comeback mit Maske gegen Podgorica erneut zu Boden. Dieses Mal konnte er weiterspielen. © IMAGO/Alexander Trienitz

Ein richtungsweisendes Duell beim Tabellennachbarn, der drei der sieben Spiele gewann und aktuell einen Sieg mehr als die Sachsen auf dem Konto hat. Allerdings beklagen die Sachsen erneut zwei Ausfälle.

Kapitän Kaza Kajami-Keane (31) und Nike Sibande (26) haben die Reise nicht mit ihnen angetreten. Roman Bedime fehlt nach seiner Schulter-OP. Daran wird sich in diesem Jahr auch nichts mehr ändern.

Auf Einsatzzeit hoffen Julian Steinfeld (24), der nach seiner Knieverletzung im letzten Test der Sommer-Vorbereitung zurückgekehrt ist, und Gavin Schilling (30). Beide saßen in der Vorwoche gegen Podgorica (71:84) die komplette Spielzeit auf der Bank.

John Newman (26) feierte nach seinem Jochbeinbruch ein Comeback mit Maske. Der US-Amerikaner wurde von Trainer Rodrigo Pastore (53) direkt in die Anfangsformation gesteckt. Eine Verstärkung war Newman nicht.