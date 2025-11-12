Niners Chemnitz kassieren Heimniederlage im Eurocup

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben im Eurocup den nächsten Rückschlag erlitten!

Kevin Yebo (l.) holte für die Niners 20 Punkte. © IMAGO / Alexander Trienitz

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag dem montenegrinischen Serienmeister Buducnost Podgorica vor heimischer Kulisse mit 71:84 (39:37).

Bei der fünften Niederlage im siebten Spiel war Kevin Yebo mit 20 Punkten aus Sicht der Sachsen am erfolgreichsten.

Die Gastgeber verteidigten von Beginn an mit hoher Intensität und führten nach acht Minuten mit 19:12.

Nach einem 9:0-Zwischenspurt der Montenegriner entwickelte sich ab dem zweiten Viertel ein Duell auf Augenhöhe. Podgorica nutzte im Angriff vermehrt seine physischen Vorteile unter dem Korb, die Chemnitzer hielten jedoch mit viel Einsatz und einem schnellen Umschaltspiel dagegen.