Niners brechen in den letzten Minuten ein: Bayern München feiert klaren Heimsieg

München - Da war mehr drin! Die Niners haben in der Basketball-Bundesliga die Überraschung verpasst. Lange Zeit agierten sie beim Tabellenführer FC Bayern München auf Augenhöhe. In den Schlussminuten brachen die Chemnitzer ein und verloren deutlich mit 77:91 (45:46).

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53). © imago/kolbert-press

So gab es nur eine Überraschung - vor dem Spiel: Das mit Spannung erwartete Duell der besten deutschen Scorer fand nicht statt. Bayern-Star Andi Obst kommt auf einen Schnitt von 16,6 Punkten pro BBL-Partie. Kevin Yebo (16,2) steht dieser Quote kaum nach.

Doch Obst spielte am Sonntag im BMW Park nicht. Svetislav Pesic, mit 76 Jahren der älteste Profitrainer im europäischen Basketball, gab dem Top-Scorer eine Pause.

Yebo ("Dieser Gegner verleiht uns immer einen Extra-Schub") lieferte im ersten Viertel stark ab: sieben Punkte, vier Rebounds. Die anderen Niners-Korbjäger zogen mit. John Newman versenkte am Ende der ersten zehn Minuten den fünften Gäste-Dreier: 28:26!

Der Zwischenstand sorgte für den ersten Wutausbruch bei Pesic, der mit dem Spiel der Münchner überhaupt nicht zufrieden war. Viel besser wurde der Auftritt des Spitzenreiters im zweiten Viertel nicht.