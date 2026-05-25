Überraschender Wechsel: Niners-Star Kevin Yebo kämpft in Spanien um die Meisterschaft!

Chemnitz - Kevin Yebo (30) wechselt von den Niners Chemnitz nach Spanien zum zweimaligen Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa. Da der Publikumsliebling aktuell beim sächsischen Basketball-Bundesligisten unter Vertrag steht, einigten sich beide Vereine auf ein Leihgeschäft.

Ob Kevin Yebo (30) im August wieder nach Chemnitz zurückkehrt, bleibt zunächst noch offen. © Hendrik Schmidt/dpa

Yebo absolvierte für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), die die Play-offs in dieser Saison überraschend verpasst hatte, insgesamt 50 Pflichtspiele. In denen stand er durchschnittlich 26 Minuten auf dem Feld und erzielte 16,4 Punkte sowie 6,3 Rebounds.

In Teneriffa trifft der in Bonn geborene Center auf seinen ehemaligen Teamkameraden Wesley Van Beck (30). Der US-Amerikaner und Yebo gewannen vor zwei Jahren mit den Niners sensationell den FIBA Europe Cup.

Beide könnten erstmals am Freitag wieder gemeinsam auf dem Parkett stehen, wenn Teneriffa am letzten Hauptrundenspieltag der spanischen ACB den frisch gebackenen FIBA-Europe-Cup-Sieger 2026, Surne Bilbao Basket, empfängt.

"In allen Ligen Europas ist die heißeste Phase der Spielzeit 2025/2026 angebrochen. So auch in Spanien, wo der zweimalige Champions-League-Sieger La Laguna Teneriffa kurz vor dem Einzug in die Play-offs steht. Die Kanaren haben sich entschlossen, ihr Team noch einmal kurzfristig zu verstärken und bis Saisonende den deutschen 'Big Man' Kevin Yebo auszuleihen", schrieben die Niners am Pfingstmontag.