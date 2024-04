Niners-Center Yebo brennt auf 1. Final-Duell!

"Wir wollen die beste Version von uns selbst sein und unsere Fans und uns selbst stolz machen", erklärte Yebo am Rande des 113:82-Heimsieges gegen Tübingen im "DYN"-Interview: "Welche Platzierung am Ende herausspringt, ist relativ egal. Wichtig ist, dass wir alles auf dem Parkett gelassen haben. Bislang läuft das ganz gut. Wir hoffen, das funktioniert weiter so."

Im FIBA Europe Cup geht es am Mittwoch in der Messe Chemnitz (Anwurf 19 Uhr) im ersten der beiden Finalduelle mit Bahcesehir darum, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Istanbul zu erarbeiten. Yebo & Co. sind heiß und voller Vorfreude. Die Halle ist restlos ausverkauft.