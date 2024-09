Niners Chemnitz beim Meister München ohne Chance: "Mit 59 Punkten holst du hier nichts!"

Chemnitz - Niners-Kapitän Jonas Richter (27) brachte es nach der 59:73-Auftaktniederlage am Freitagabend in München auf den Punkt: "Mit 59 Punkten holst du hier nichts!"

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) verschlief den Start in die zweite Halbzeit, brauchte fast fünf Minuten für den ersten erfolgreichen Wurf aus dem Feld. Bayern zog mit einem 13:0-Lauf auf 49:28 davon und hatte wenig später beim 55:33 die höchste Führung im gesamten Spiel.

Das war es in den verbleibenden 30 Minuten nicht mehr. Das letzte Viertel entschieden die Sachsen zwar mit 13:11 für sich, doch da hatten die Hausherren den Fuß längst vom Gaspedal genommen.

Einzig in den letzten 100 Sekunden des ersten Viertels keimte unter den mitgereisten Niners-Fans in der mit 6500 Zuschauern ausverkauften Halle etwas Hoffnung.

Einen weiteren wichtigen Aspekt nannte Richter in seiner Spielanalyse: "München hatte zu viele zweite Chancen und kam viel zu oft an die Freiwurflinie. Wir viel zu wenig."

In der Statistik hieß das: Die Bayern generierten allein 22 (!) Punkte aus Freiwürfen, Chemnitz gerade einmal zwei.

"Defensiv war unsere Leistung ganz okay. Wir haben nur 73 Punkte zugelassen. Offensiv müssen wir uns steigern", erklärte Richter und verwies auf die neu formierte Mannschaft mit sieben Neuzugängen: "Bis alles rund läuft, wird es noch etwas dauern. Das ist ein Prozess."



Beste Werfer waren mit Aher Uguak (11 Punkte) und DeAndre Lansdowne zwei Korbjäger, die schon im vergangenen Jahr für die Niners spielten.

Bereits am Sonntag muss das Pastore-Team wieder ran. Um 16.30 Uhr soll mit der Unterstützung der Fans in der Messe Chemnitz gegen Vorjahresmeister Ulm der erste Saisonsieg her.