Niners Chemnitz brechen beim letzten Eurocup-Gruppenspiel im Schlussviertel ein

Ankara/Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat die Gruppenphase im Eurocup mit einer Niederlage abgeschlossen! Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore unterlag am Mittwochabend beim türkischen Erstligisten Türk Telekom Ankara deutlich mit 62:79 (36:34). Kevin Yebo war mit 14 Punkten der beste Werfer der Niners, die im Endklassement der Gruppe B mit neun Siegen und neun Niederlagen auf Rang sechs landeten.

Michael Jaden Devoe (r.) konnte sich mit seinem Team gegen die Niners behaupten. © IMAGO / Anadolu Agency

Die Chemnitzer begannen mutig und attackierten konsequent den Korb. Mit hohem Einsatz in der Defensive verhinderten sie zudem, dass die Gastgeber ihre Längenvorteile ausspielen konnten.

Zwar gerieten die Niners nach einer offensiven Schwächephase gegen Ende des ersten Viertels in Rückstand, erholten sich davon aber schnell und eroberten im zweiten Abschnitt mit einem 11:2-Lauf eine 36:30-Führung (18. Minute).

Nach der Pause verteidigte Ankara deutlich intensiver und profitierte zudem von einigen leichtfertigen Ballverlusten der Gäste. So setzte sich der Favorit auf 51:44 (27.) ab.