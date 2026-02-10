18. Spiel in viereinhalb Monaten: Niners-Coach Pastore hofft auf mehr Konstanz

Chemnitz - Für die Niners endet am Mittwochabend in Ankara die Gruppenphase im ULEB EuroCup. Es ist das 18. Spiel in den vergangenen viereinhalb Monaten - und das einfachste.

Trainer Rodrigo Pastore (53) hat mit seinen Niners einen echten Spiele-Marathon hinter sich. © IMAGO/Alexander Trienitz

Denn die Chemnitzer haben mit dem 81:67 (39:36) gegen das italienische Spitzenteam Trento - das war der neunte Sieg - das Ticket fürs Achtelfinale bereits gebucht.

Ein Riesenerfolg für das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53), das erstmalig am zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb teilnimmt. In der Bundesliga stoppten die Niners mit dem hart erkämpften 79:75 gegen den Mitteldeutschen BC die Pleitenserie.

"Die Intensität, die wir im ersten Viertel hatten, war perfekt. Das ist das Team, das wir sind. Wenn wir diese Leistung in jedem Viertel aufs Parkett bringen, wird es in der BBL noch weit nach oben gehen", betonte Kevin Yebo (29) nach dem Derbysieg gegen Weißenfels.

Auf mehr Konstanz hofft in den kommenden Wochen, wenn die Spiele auf europäischem Parkett deutlich weniger werden, auch Headcoach Pastore: "Die wichtigste Lektion der MBC-Partie ist, dass wir jeden Spieler in einer körperlich und mental guten Verfassung brauchen. Wir müssen als Team noch ausbalancierter und konstanter werden."