"Die ganze Halle ist am Feiern": Niners stoppen im Prestigeduell die lange Pleitenserie
Chemnitz - Herzschlagfinale am Samstagabend in der Messe Chemnitz! Im Kellerderby mit dem seit acht Partien sieglosen Mitteldeutschen BC lagen die Niners Chemnitz 90 Sekunden vor der Schlusssirene 74:75 zurück.
Mit dem erfolgreichen Distanzwurf von Corey Davis (31) und den beiden Freiwürfen von Kevin Yebo (29) drehten die Niners in der Crunchtime das Spiel. Die Gastgeber gewannen mit 79:75 (40:44) und stoppten ihre lange Pleitenserie von fünf BBL-Niederlagen in Folge.
"Derbysieger - einfach geil. Die ganze Halle ist am Feiern. Da wird man einfach mitgerissen", strahlte Yebo beim Dyn-Interview übers ganze Gesicht.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ergänzte: "Vielen Dank an unsere fantastischen Fans für diesen tollen Support."
Die fast 5000 Zuschauer brauchten allerdings starke Nerven, bevor sie den ersten Bundesliga-Sieg der Niners im Jahr 2026 feiern konnten. Nach dem perfekten ersten Viertel, das die Sachsen mit einer 18:8-Führung beendeten, ging nicht mehr viel.
Die Gäste aus Weißenfels zogen bis zur Pausensirene auf 44:40 davon. "Roman Bedime (24) und Yordan Minchev (27) hatten früh Foul-Probleme. Dadurch bekamen wir Schwierigkeiten im Rebound-Duell. Jure Planinic (25) konnte acht Offensiv-Rebounds einsammeln. Außerdem leisteten wir uns einige vermeidbare Ballverluste", analysierte Trainer Pastore.
Niners-Star Yebo wieder zurück
Der Argentinier fand in der Kabine die richtigen Worte. "Nach der Pause zeigten wir wieder die Intensität aus dem ersten Viertel. Wir holten uns die Führung zurück. Im letzten Viertel wurden wir etwas müde, doch unsere Verteidigung blieb auf einem guten Level", so der Headcoach.
Yebo, der drei Tage zuvor beim sensationellen 81:67 im EuroCup gegen Trento erkrankt pausieren musste, meldete sich gegen den MBC mit 19 Punkten und neun Rebounds zurück.
Wie bereits gegen die Italiener lieferte Nike Sibande (16 Punkte) einen bärenstarken Auftritt ab. Spielmacher Davis überzeugte mit zwölf Zählern und sechs Assists.
Am Mittwoch bestreiten die Niners im ULEB EuroCup in Ankara ihr 18. und letztes Gruppenspiel. Nach dem Sieg gegen Trento stehen die Chemnitzer bereits im Achtelfinale.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz