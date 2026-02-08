"Die ganze Halle ist am Feiern": Niners stoppen im Prestigeduell die lange Pleitenserie

Chemnitz - Herzschlagfinale am Samstagabend in der Messe Chemnitz! Im Kellerderby mit dem seit acht Partien sieglosen Mitteldeutschen BC lagen die Niners Chemnitz 90 Sekunden vor der Schlusssirene 74:75 zurück.

Die Niners feiern vor einer Kulisse von fast 5000 Zuschauern ihren Heimsieg. © IMAGO / Alexander Trienitz

Mit dem erfolgreichen Distanzwurf von Corey Davis (31) und den beiden Freiwürfen von Kevin Yebo (29) drehten die Niners in der Crunchtime das Spiel. Die Gastgeber gewannen mit 79:75 (40:44) und stoppten ihre lange Pleitenserie von fünf BBL-Niederlagen in Folge.

"Derbysieger - einfach geil. Die ganze Halle ist am Feiern. Da wird man einfach mitgerissen", strahlte Yebo beim Dyn-Interview übers ganze Gesicht.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ergänzte: "Vielen Dank an unsere fantastischen Fans für diesen tollen Support."

Die fast 5000 Zuschauer brauchten allerdings starke Nerven, bevor sie den ersten Bundesliga-Sieg der Niners im Jahr 2026 feiern konnten. Nach dem perfekten ersten Viertel, das die Sachsen mit einer 18:8-Führung beendeten, ging nicht mehr viel.

Die Gäste aus Weißenfels zogen bis zur Pausensirene auf 44:40 davon. "Roman Bedime (24) und Yordan Minchev (27) hatten früh Foul-Probleme. Dadurch bekamen wir Schwierigkeiten im Rebound-Duell. Jure Planinic (25) konnte acht Offensiv-Rebounds einsammeln. Außerdem leisteten wir uns einige vermeidbare Ballverluste", analysierte Trainer Pastore.